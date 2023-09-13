اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صناعة الصلب
صناعة الصلب
اقتصاد مصر

مصر تخطط لتنفيذ مشروع لإنتاج مُسطحات الصلب باستثمارات مليار دولار

بطاقه إنتاجية تصل إلى 1.8 مليون طن

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الأربعاء إن مصر تستهدف إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب باستثمارات تبلغ مليار دولار.

وأضاف مجلس الوزراء أن المشروع، الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 1.8 مليون طن، حصل على موافقة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مادة اعلانية

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم الحصول على الموافقة لإقامة مشروع لتصنيع منتجات الصلب المُسَطّح والذي يُقام بالتعاون مع شركة عالمية، مشيرًا إلى أن أحد أهداف المشروع هو تعميق التصنيع المحلي والتصدير للخارج.

كيف تؤثر بيانات التضخم المتوقعة على توجهات "الفيدرالي" الأميركي؟ نبض السوق خاص كيف تؤثر بيانات التضخم المتوقعة على توجهات "الفيدرالي" الأميركي؟

وأشار إلى أن المشروع عبارة عن مجمع صناعي متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وأنه حصل بالفعل على موافقة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبين سعد أن مساحة المشروع تبلغ 1.5 مليون متر مربع، بحجم استثمارات مليار دولار، يتم ضخها على مرحلتين، فيما تصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 1.8 مليون طن، وأنه من المتوقع أن تكون باكورة الإنتاج من 18 إلى 24 شهرًا من الحصول على الموافقات.

وأوضح السفير نادر سعد أن المشروع يوفر 6500 فرصة عمل، منها 2000 فرصة عمل مباشرة و4500 فرصة عمل غير مباشرة.

وتابع المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن منتجات المشروع ستدخل في صناعة الكباري والمنشآت المعدنية، وتصنيع القطار السريع والمترو والمونوريل، والسيارات الكهربائية، وتصنيع المحولات الكهربائية، ومنتجات الصلب فائق المقاومة للتآكل، وصناعة وبناء السفن، وصناعة خزانات الغاز، وصناعة مكونات الطاقة المتجددة، تصنيع الأجهزة المنزلية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد انخفاض مخزون العراق الاستراتيجي من المياه إلى 9%.. ماذا ينتظر بلاد الرافدين؟ بعد انخفاض مخزون العراق الاستراتيجي من المياه إلى 9%.. ماذا ينتظر بلاد الرافدين؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط