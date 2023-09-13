اقتصاد
"موديز" تخفض نظرتها المستقبلية للغابون بعد الانقلاب العسكري
وسط مخاطر على السيولة لدى الحكومة
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خفضت وكالة التصنيف العالمية موديز نظرتها المستقبلية للغابون من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى تزايد المخاطر السياسية والمخاطر على السيولة لدى الحكومة في أعقاب الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي، بقيادة الجنرال بريس أوليغي نغيما .
وفي الانقلاب الثامن في منطقة غرب ووسط إفريقيا خلال ثلاث سنوات، استولى ضباط من الجيش على السلطة في 30 أغسطس/آب بعد دقائق من إعلان فوز الرئيس علي بونغو في الانتخابات التي رفضوها وقالوا إنها ليست ذات مصداقية، وفق "رويترز".
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