اقتصاد أميركا
أسعار البنزين تصعد بمبيعات التجزئة ونمو طفيف بطلبات إعانة البطالة في أميركا
طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفعت إلى 220 ألفا في أسبوع
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ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس/آب بتأثير من ارتفاع أسعار البنزين.
وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس إن مبيعات التجزئة زادت 0.6% الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر يوليو/تموز بالخفض لتظهر ارتفاع المبيعات 0.5% بدلا من 0.7% التي وردت في التقارير السابقة.
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وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.2%.
وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفعت لمستوى معدل موسميا قدره 220 ألفا في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر/أيلول مقابل 217 ألفا في الأسبوع السابق.
وكان الخبراء توقعوا تلقي 225 ألف طلب طلب هذا الأسبوع.
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