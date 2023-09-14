أسعار البنزين تصعد بمبيعات التجزئة ونمو طفيف بطلبات إعانة البطالة في أميركا

ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس/آب بتأثير من ارتفاع أسعار البنزين.

وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس إن مبيعات التجزئة زادت 0.6% الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر يوليو/تموز بالخفض لتظهر ارتفاع المبيعات 0.5% بدلا من 0.7% التي وردت في التقارير السابقة.

مادة اعلانية

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.2%.

وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفعت لمستوى معدل موسميا قدره 220 ألفا في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر/أيلول مقابل 217 ألفا في الأسبوع السابق.

وكان الخبراء توقعوا تلقي 225 ألف طلب طلب هذا الأسبوع.