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من الدمار في ليبيا جراء إعصار دانيال - فرانس برس
من الدمار في ليبيا جراء إعصار دانيال - فرانس برس
اقتصاد ليبيا

البرلمان الليبي يقر ميزانية طوارئ للمدن المنكوبة بـ10 مليارات دينار

رئيس البرلمان يطالب الحكومة بإعادة الوضع "إلى طبيعته" خلال 6 أشهر

دبي - العربية.نت
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اعتمد البرلمان الليبي، اليوم الخميس، ميزانية طوارئ للمدن المنكوبة بالفيضانات بقيمة 10 مليارات دينار ليبي.

وطالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الحكومة، اليوم الخميس، بإعادة الوضع إلى طبيعته خلال ستة أشهر، بعد ما حل بمناطق في شرق ليبيا من دمار عندما اجتاحها الإعصار دانيال هذا الأسبوع.

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وقال صالح في كلمة خلال جلسة طارئة لبحث تداعيات كارثة الإعصار إن الحكومة "مطالبة بإعادة الوضع إلى طبيعته في مدة لا تزيد عن ستة أشهر"، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

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كما حث الحكومة على المزيد من العمل لتوفير السكن والعلاج وتعويض المتضررين في أسرع وقت ممكن.

وأكد أن البرلمان سيصدر ما يلزم من تشريعات لتوفير الأموال اللازمة لمواجهة التداعيات، مضيفا أن ما حل بالبلاد "كارثة طبيعية لا مثيل لها، وقوة قاهرة لا يمكن دفعها".

وخلفت العاصفة دانيال آلاف القتلى والمفقودين، وألحقت دمارا هائلا بالمباني والبنية التحتية خاصة في مدينة درنة.

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