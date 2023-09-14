التضخم يقفز 124% خلال أغسطس في هذه الدولة!
بسبب تخفيض العملة المحلية وطباعة النقود
قال مكتب الإحصاء في الأرجنتين يوم الأربعاء إن معدل التضخم المرتفع بالفعل زاد أكثر، وذلك قبل أكثر من شهر بقليل على الانتخابات الرئاسية.
وفي أغسطس، ارتفع معدل التضخم إلى 12.4% مقارنة بالشهر السابق، وإلى 124.4% من أغسطس 2022، وفقا لما ذكره المكتب.
ويعد معدل التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية هو واحد من أعلى المعدلات في العالم. ولتمويل عجز الميزانية المفاجئ الذي حققه الشعبوي التحرري خافيير ميلي في الانتخابات التمهيدية الرئاسية، خفض البنك المركزي بقوة قيمة العملة الوطنية، البيزو، قبل شهر.
وسيخوض ميلي الانتخابات الرئاسية المقررة في 22 أكتوبر ضد وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا من معسكر الحكومة البيرونية اليساري ووزيرة الداخلية السابقة باتريشيا بولريش من المعارضة المحافظة.
ولن يسعى الرئيس الحالي ألبرتو فرنانديز إلى إعادة انتخابه. وتعاني الأرجنتين من جهاز دولة مترهل وإنتاجية صناعية منخفضة واقتصاد ظل كبير يحرم الدولة من الكثير من الإيرادات الضريبية.
-
معدل التضخم في السعودية يتراجع للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطسارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.8% اقتصاد
-
حريق في خط أنابيب غاز طبيعي في ساراتوف بروسياتشغله غازبروم ترانس غاز ساراتوف طاقة
-
"الصقر للتأمين" توصي بزيادة رأس المال لـ300 مليون ريال بأسهم حقوق أولويةالتزاماً بالحد الأدنى المطلوب من رأس مال شركات التأمين شركات