بدء عودة الإنترنت لمدينة درنة الليبية.. وميناؤها جاهز لاستقبال السفن

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات الليبية اليوم الخميس، عودة خدمة الإنترنت التابعة لشركة ليبيا للاتصالات لمدينة درنة، في أعقاب العاصفة المدمرة التي ضربت شرق البلاد هذا الأسبوع.

وذكرت منصة (حكومتنا) التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، نقلا عن الشركة القابضة للاتصالات، أن 5 محطات إضافية لخدمة إنترنت الجيل الرابع تابعة لشركة ليبيا للاتصالات عادت للعمل في المدينة، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

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وخلفت العاصفة دانيال آلاف القتلى والمفقودين، وألحقت دمارا هائلا بالمباني والبنية التحتية خاصة في مدينة درنة.

فيما أعلنت مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية اليوم الخميس، إمكانية دخول السفن والقاطرات ميناء درنة لإيصال المساعدات بعد أن أجرت مسحاً للممر الملاحي.

وقالت المصلحة في بيان نشرته وزارة المواصلات على فيسبوك إنه يمكن للسفن والقاطرات التوجه الى الميناء شريطة ألا يتجاوز غاطس السفن 6.5 متر عند دخولها حوض الميناء.

وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل لجنة بالميناء "للقيام بالمهام والاختصاصات التي من شأنها تسهيل وتنظيم سفن الإغاثة وإيصال المساعدات بأسرع وقت للمتضررين وسكان مدينة درنة والمدن المجاورة وانتشال المتوفين".