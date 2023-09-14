سوق أبوظبي العالمي يضيف 25 مديرا للأصول في النصف الأول من 2023

قال سوق أبوظبي العالمي، وهو مركز مالي عالمي يتخذ من العاصمة الإماراتية مقرا، اليوم الخميس إنه أضاف 25 شركة لإدارة الأصول خلال النصف الأول من هذا العام.

وذكر السوق في بيان أن 102 من مديري الأصول يعملون في السوق ويديرون 128 صندوقا ارتفاعا من 77 و88 على الترتيب في العام الماضي.

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وقال إن 46 شركة حصلت على موافقة مبدئية في النصف الأول من 2023 بزيادة 119% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واجتذب السوق المالي الوليد الذي تأسس في 2013 شركات استثمار خاصة عملاقة مثل أبولو وبلاكستون وكذلك بنك غولدمان ساكس الأميركي هذا العام.

وأعلنت شركة ساجارد هولدنجز لإدارة الأصول البديلة خططا لفتح أول مكتب لها في أبوظبي أمس الأربعاء، كما أعلن صندوق التحوط البريطاني بريفان هوارد افتتاح مكتبه في أبوظبي في فبراير/شباط.

وأعلن سوق أبوظبي العالمي في أبريل/نيسان أن الملياردير راي داليو، المستثمر الذي حول بريدجووتر أسوشيتس إلى أحد أكبر صناديق التحوط العالمية، سيدشن فرعا لشركته في أبوظبي.

ويوسع الحي المالي نطاقه إلى عشرة أضعاف مساحته الحالية بضم جزيرة الريم إلى موقعه الحالي على جزيرة المارية في أبوظبي.