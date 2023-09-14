اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سوق أبوظبي المالي العالمي
سوق أبوظبي العالمي
سوق أبوظبي

سوق أبوظبي العالمي يضيف 25 مديرا للأصول في النصف الأول من 2023

أكد أن 46 شركة حصلت على موافقة مبدئية خلال الفترة

دبي - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال سوق أبوظبي العالمي، وهو مركز مالي عالمي يتخذ من العاصمة الإماراتية مقرا، اليوم الخميس إنه أضاف 25 شركة لإدارة الأصول خلال النصف الأول من هذا العام.

وذكر السوق في بيان أن 102 من مديري الأصول يعملون في السوق ويديرون 128 صندوقا ارتفاعا من 77 و88 على الترتيب في العام الماضي.

مادة اعلانية

وقال إن 46 شركة حصلت على موافقة مبدئية في النصف الأول من 2023 بزيادة 119% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الذهب مستقر وسط توقعات بوقف رفع الفائدة الأميركية أسواق المال الذهب الذهب مستقر وسط توقعات بوقف رفع الفائدة الأميركية

واجتذب السوق المالي الوليد الذي تأسس في 2013 شركات استثمار خاصة عملاقة مثل أبولو وبلاكستون وكذلك بنك غولدمان ساكس الأميركي هذا العام.

وأعلنت شركة ساجارد هولدنجز لإدارة الأصول البديلة خططا لفتح أول مكتب لها في أبوظبي أمس الأربعاء، كما أعلن صندوق التحوط البريطاني بريفان هوارد افتتاح مكتبه في أبوظبي في فبراير/شباط.

وأعلن سوق أبوظبي العالمي في أبريل/نيسان أن الملياردير راي داليو، المستثمر الذي حول بريدجووتر أسوشيتس إلى أحد أكبر صناديق التحوط العالمية، سيدشن فرعا لشركته في أبوظبي.

ويوسع الحي المالي نطاقه إلى عشرة أضعاف مساحته الحالية بضم جزيرة الريم إلى موقعه الحالي على جزيرة المارية في أبوظبي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استنفار في فرنسا لمساعدة متضرري زلزال المغرب.. وحملات واسعة لجمع التبرعات استنفار في فرنسا لمساعدة متضرري زلزال المغرب.. وحملات واسعة لجمع التبرعات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط