الإمارات تؤكد التزامها بمعايير السلامة في اعتماد الهواتف المحمولة

أكدت الإمارات، اليوم الجمعة، أن عملية اعتماد الهواتف المحمولة بالبلاد تتم وفق أعلى المواصفات العالمية في مجال الأمن والسلامة، وذلك بعد تقارير عن انبعاث إشعاعات كهرومغناطيسية من أحد طرز هواتف آيفون التي تصنعها شركة "أبل".

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات "تدرا" في تنويه على منصة إكس (تويتر سابقا) إن جميع الهواتف المحمولة في البلاد حصلت على الموافقة بعد التأكد من توافقها مع المعايير الفنية.

مادة اعلانية

وأضافت "في ضوء التقارير الإعلامية الأخيرة المتعلقة بسلامة طرز معينة من الهواتف المحمولة، تؤكد تدرا على أن عملية اعتماد تلك الهواتف بالإمارات تلتزم بأعلى معايير الأمن والسلامة الدولية وتأخذ في الاعتبار الإشعاعات الكهرومغناطيسية لضمان صحة وسلامة المستخدمين"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

كانت فرنسا قد أمرت شركة "أبل" للتقنية بالتوقف عن بيع هاتفها المحمول "آيفون 12" داخل البلاد، بسبب انبعاث الكثير من الإشعاعات الكهرومغناطيسية من الجهاز.

وطلبت الهيئة الرقابية المعنية في فرنسا يوم الثلاثاء الماضي من شركة التكنولوجيا العملاقة إصلاح الهواتف الموجودة في السوق.