دولة عربية تستورد معظم احتياجاتها من الحبوب بسبب نقص الإنتاج

قالت مديرة الديوان الوطني للحبوب في تونس سلوى بن حديد يوم الخميس إن بلادها تضطر إلى استيراد معظم احتياجاتها من الحبوب بسبب نقص الإنتاج جراء الظروف المناخية الصعبة.

وذكرت في مؤتمر صحفي أن البلاد مرت "بظروف مناخية صعبة بسبب انحباس الأمطار، مما أثر على حجم الانتاج وحجم كميات الحبوب المجمعة".

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وكشفت عن أن كميات الحبوب المجمعة بلغت 3 ملايين قنطار فقط، بينما احتياجات البلاد من الحبوب تقدر بنحو 32 مليون قنطار سنويا، منها 12 مليون قنطار من القمح الصلد، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وتابعت " كميات الحبوب المجمعة ضئيلة، مما يعني اللجوء إلى التوريد من الخارج".

وأوضحت أن من أولويات الوزارة (وزارة الفلاحة) تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلد لإنتاج السميد والعجين الغذائي، لذلك لابد التنسيق بين كل هياكل وزارة الفلاحة والفلاحين لتوفير البذور استعدادا للموسم الجديد".

وكشفت عن أن المساحات المبرمجة لزراعة الحبوب في الموسم الجديد بلغت حوالي مليون و219 ألف هكتار مقارنة مع 979 ألف هكتار للموسم الماضي، أي بزيادة قدرت بنحو 24.5%.

وأوضحت أن الوزارة "تتجه لتوسيع في المساحات المروية ( السقوية) في ظل انحباس الأمطار".

كما أكدت أن الوزارة وضعت خطة لمحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلد بزيادة المساحات المزروعة وتسهيل حصول صغار الفلاحين على قروض بنكية وتوفير بذور جيدة.