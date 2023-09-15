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مصرف لبنان المركزي (أرشيفية من فرانس برس)
مصرف لبنان المركزي (أرشيفية من فرانس برس)
مصرف لبنان

صندوق النقد الدولي يرحب بسياسات "المركزي" اللبناني الجديدة

أكد أن "الآفاق لا تزال صعبة وغير مستقرة"

دبي - رويترز
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رحب صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، بالسياسات الجديدة لمصرف لبنان المركزي، وأشار في الوقت نفسه إلى أن الآفاق المتعلقة باقتصاد البلاد "لا تزال صعبة وغير مستقرة".

وأضاف الصندوق في بيان أن غياب التحرك في لبنان بشأن الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل يلقي بثقله على الاقتصاد.

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وفي وقت سابق، قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم المنصوري، إن منصة جديدة سيتم توفيرها من خلال بلومبرغ ستحل محل النظام الداخلي المعروف باسم صيرفة، وسط مخاوف تتعلق بالشفافية والحوكمة في صيرفة.

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وقال أحد نواب حاكم مصرف لبنان المركزي لرويترز، إن المصرف سيضع قيودا على الوصول لمنصة جديدة لتداول العملات من المقرر إطلاقها في غضون أسابيع بما يضمن أن الدولارات المتداولة في النظام تأتي من "مصادر مشروعة".

وقال سليم شاهين أحد نواب حاكم المصرف لرويترز، إن حكومة تصريف الأعمال وافقت على المنصة وسيتم إنشاؤها "في غضون شهر أو بضعة أسابيع".

وسيتزامن إطلاقها مع إصدار المركزي لمجموعة جديدة من التعميمات التي تحدد المؤهلات والأدوار والآليات التنظيمية للمستخدمين المصرح لهم، والمعروفين باسم صانعي السوق.

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