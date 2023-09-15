مصر تمدد تسوية الوضع التجنيدي للشبان بالخارج مقابل 5 آلاف دولار

أعلنت وزارة الخارجية المصرية يوم الخميس مد مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للشبان المصريين في الخارج مقابل 5 آلاف دولار أو يورو لمدة شهر إضافي بحيث تنتهي في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقالت الوزارة بصفحتها على فيسبوك، إن الراغبين في تسوية موقفهم التجنيدي بالخارج عليهم سرعة تقديم الطلبات.

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وكانت وزارة الخارجية أعلنت في يوليو/تموز عن السماح للمصريين بالخارج ممن سافروا دون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بتسوية أوضاعهم التجنيدية بشكل نهائي مقابل دفع 5 آلاف دولار أو يورو، ما يجعلهم غير مهددين بملاحقة قانونية أو غرامة مالية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وتعاني مصر أزمة اقتصادية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ما تسبب في خروج أكثر من 25 مليار دولار خلال أقل من شهر واحد وفقا لتصريحات أدلى بها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر اقتصادي عقد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.