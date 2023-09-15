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الدولار وعلم أوكرانيا (صورة تعبيرية)
الدولار وعلم أوكرانيا (صورة تعبيرية)
روسيا و أوكرانيا

وزارة: أوكرانيا ستتلقى 1.25 مليار دولار من أميركا في إطار برنامج للبنك الدولي

أكدت أن التمويل يهدف لتوفير الدعم للفئات المستضعفة من السكان

كييف - رويترز
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قالت وزارة المالية الأوكرانية، يوم الخميس، إنها ستتلقى 1.25 مليار دولار من الولايات المتحدة في إطار مشروع للبنك الدولي خاص بأوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن التمويل سيكون من أجل توفير الدعم للفئات المستضعفة من السكان ولمن يتمثل عملهم في ضمان أداء الوظائف الحكومية وتوفير الخدمات التعليمية والطبية.

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ومشروع الإنفاق العام لتعزيز استمرارية القدرات الإدارية في أوكرانيا أداة تمويل رائدة للبنك الدولي في كييف خلال الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 18 شهرا.

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وقالت وزارة المالية إنها جمعت إعانات وقروضا يقدر إجماليها بنحو 19.5 مليار دولار إضافة إلى 1.44 مليار يورو (1.55 مليار دولار) كثمرة للمشروع.

وتعتمد أوكرانيا على المساعدات المالية من شركائها الأجانب لتغطية عجز ميزانيتها.

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