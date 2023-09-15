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تعدين في السعودية
تعدين في السعودية
اقتصاد السعودية

"الصناعة" السعودية تطرح 7 رخص لمحاجر مواد البناء للمنافسة بمنطقة القصيم

أكدت أن الطرح اعتباراً من 19 سبتمبر 2023

الرياض - واس
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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن طرحها 7 مواقع لاستغلال خام البحص للمنافسة على الحصول على رخص لمحاجر مواد البناء في مجمع خام البحص الواقع شمال غرب محافظة الأسياح في منطقة القصيم اعتباراً من 19 سبتمبر 2023، الذي تُقدر مساحته الإجمالية بـ32 كيلومترا مربعا.

وقالت الوزارة إن الطرح يأتي في إطار دعم المستثمرين وتعزيز الشفافية في الاستثمار بقطاع التعدين، إضافةً إلى تشجيع الصناعات الوطنية والإسهام في تنمية المحتوى المحلي.

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وأوضحت الوزارة أن عدد المواقع المطروحة للمنافسة هي 7 مواقع لخام البحص، وسيتم استقبال الطلبات عبر رابط المنافسة على منصة "تعدين" اعتباراً من 19 سبتمبر 2023 وحتى 30 سبتمبر، حيث ستمر المنافسة بأربع مراحل تبدأ باستقبال الطلبات والإعلان عن تأهيل المتنافسين، والبدء في عملية المزايدة على المواقع، وأخيراً إعلان نتائج المزايدات والشركات الفائزة.

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وبيّنت أن جيولوجية منطقة مجمع الأسياح تُظهر منكشفات الجزء العلوي من متكون الجلة، وهي عبارة عن صخور كربونات الكالسيوم (حجر الجير، الدولوميت، حجر الجير الدولوميتي)، التي يمكن استخدامها في الأعمال الإنشائية وعمليات رصف الطرق في طبقات الأساس السطحية وتحت السطحية.

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