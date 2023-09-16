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اقتصاد السعودية

"S&P" تؤكد تصنيف السعودية الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة

الوكالة توقعت نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنسبة 0.2% خلال العام الحالي

دبي - العربية.نت
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أكدت وكالة ستاندرد آند بورز "S&P" تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية إلى"A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود السعودية بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها تحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.

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وتوقعت الوكالة نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنسبة 0.2% خلال العام الحالي، نظراً لانخفاض كميات إنتاج النفط، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما توقعت ارتفاع نموه بمعدل 3.4% خلال الأعوام 2024 - 2026، بناءً على ارتفاع كمية الطلبات المتوقعة على النفط، إضافة إلى النمو الملحوظ في القطاع غير النفطي بالمملكة.

وأشارت الوكالة إلى استمرار حكومة المملكة بسعيها نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة لنمو القطاع غير النفطي عبر دعم الاستثمار بمشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى تمكين القوى العاملة الماهرة السعودية بدلاً من الأجنبية، ورفع مشاركة المرأة فيها.

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