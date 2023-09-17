الكويت تبحث عن شريك استراتيجي لتسريع مد شبكة الألياف الضوئية

تسعى وزارة المواصلات الكويتية لاستكمال المرحلة النهائية من مشروع شبكة الألياف الضوئية الكبرى، وذلك من خلال زيادة وتيرة مد الشبكات بهدف توفير البنية التحتية لشبكة الاتصالات وتغطية مناطق الكويت القائمة والجديدة.

يأتي ذلك في خطوة لتحقيق خطة الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتطوير خدمات الوزارة للمستخدمين.

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وفي هذا الصدد، سوف تنسق الوزارة مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاختيار شريك استراتيجي من خلال المنافسة المفتوحة للشركات العالمية والإقليمية.