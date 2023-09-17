اقتصاد الصين
مبيعات السيارات الصينية تحقق قفزة نوعية
ارتفعت بنسبة 21% خلال الأشهر الـ8 الأولى من 2023
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أظهرت أرقام واردة من الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أن حجم المبيعات من سيارات الركاب ذات العلامات الصينية قفز بنسبة 21.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 8.48 مليون وحدة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وبلغت الحصة السوقية لهذه المركبات 54.2% في الفترة المذكورة، بارتفاع 6.5 نقطة مئوية قياسا إلى الفترة المماثلة من عام 2022.
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وفي أغسطس/آب وحده، تم بيع ما مجموعه 1.29 مليون من سيارات الركاب ذات العلامات المحلية في الصين، بارتفاع 25.6% على أساس سنوي.
وبحسب وكالة "شنخوا" الصينية للأنباء، فقد شكلت المبيعات 56.8% من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في البلاد في الشهر الماضي، بزيادة 8.4 نقطة مئوية على أساس سنوي، بحسب ما أظهرت الأرقام.
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