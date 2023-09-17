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اقتصاد السعودية

بلومبرغ: السعودية تعتزم جمع 11 مليار دولار من قرض مشترك لأجل 10 سنوات

بفائدة 100 نقطة أساس فوق معدل الإقراض لليلة واحدة في أميركا

دبي - العربية.نت
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تعتزم المملكة العربية السعودية جمع قرض مشترك بقيمة 11 مليار دولار لأجل عشر سنوات لتمويل خططها الاستثمارية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ عن مصادر لها.

وذكرت الوكالة أن الفائدة ستكون عند 100 نقطة أساس فوق معدل الإقراض لليلة واحدة في الولايات المتحدة.

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وأضافت أنه تم تعيين البنك الصناعي والتجاري الصيني كمنسق ومدير دفاتر للقرض طويل الأجل، ودعا البنك بنوكا أخرى للمشاركة في القرض، وطلب من الجهات المهتمة الرد قبل منتصف أكتوبر.

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