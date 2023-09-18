احتمال حدوث إغلاق جزئي للحكومة الأميركية بعد أسبوعين

كشف رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، أنه سيتم تمرير مشروع قانون الإنفاق الدفاعي هذا الأسبوع ليتم التصويت عليه إما بالفوز أو الخسارة.

ويأتي ذلك وسط احتمال حدوث إغلاق جزئي للحكومة في غضون أسبوعين وسط مطالبة الجمهوريين بتخفيضات كبيرة في إنفاقات العام المقبل، لتصل إلى مستويات عام 2022 عند 1.47 تريليون دولار، أي أقل بـ 120 مليار دولار عن مستويات الإنفاق التي اتفق عليها مكارثي مع الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو الماضي، عندما تم الاتفاق على رفع سقف الدين.

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كان مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية، قد حذر من أن أي إغلاق حكومي سيفرض تحديات على أكبر اقتصاد في العالم وقد يؤدي إلى تراجع الطلب، في الوقت الذي توفر فيه السلطات موارد أقل للمواطنين.

وجاءت هذه التصريحات التي أدلى بها نائب وزير الخزانة والي أدييمو أمام النادي الاقتصادي في نيويورك بينما يلوح في الأفق إغلاق محتمل نهاية هذا الشهر.

وكان البيت الأبيض قد طلب من الكونغرس التصويت بشكل عاجل على تمديد للموازنة لتجنب مثل هذا الوضع الذي قد يشل الحكومة الفيدرالية بأكملها تقريبا.