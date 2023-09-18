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اقتصاد عمان

ارتفاع التضخم بسلطنة عمان في أغسطس 0.28% على أساس شهري

دبي - العربية.نت
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كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عمان لشهر أغسطس 0.28% على أساس شهري وفق "رويترز".


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