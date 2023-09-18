انطلاق أسبوع المناخ بـ" نيويورك" في دورته الخامسة عشرة

انطلق في الولايات المتحدة أسبوع المناخ في نيويورك في دورته الـ 15 والذي يناقش 10 ملفات مرتبطة بالعمل المناخي والتي تشمل الغذاء والتمويل والطاقة.

ويهدف أسبوع المناخ إلى إعادة بناء الاقتصاد العالمي والسعي نحو خفض انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية بمقدار النصف من الآن وحتى عام 2030.

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وستعقد الأمم المتحدة في 22 سبتمبر اجتماعاً حول صندوق الخسائر والأضرار الذي تم الاتفاق على إنشائه خلال قمة 2022 في مصر.

ومن ناحية أخرى، حذر صندوق النقد الدولي من احتمال عودة الديون العالمية إلى الارتفاع بعد تراجعها في العام الماضي، بسبب ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي واستقرار معدل التضخم بالإضافة إلى استمرار إصدار السندات في الصين.

وأكد تقرير صندوق النقد أن إجمالي الديون للحكومات والقطاع الخاص والمستهلكين في العالم تراجع بمقدار 10% إلى 238% من إجمالي الناتج المحلي للعالم في 2022.