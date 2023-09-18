اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إضرابات عمال مصانع السيارات في أميركا ( رويترز)
إضرابات عمال مصانع السيارات في أميركا ( رويترز)
اقتصاد أميركا

نقابة عمّال قطاع السيارات الأميركي تلوّح بتصعيد الإضراب

تشمل المطالب زيادة في الأجور 40%

واشنطن – (أ ف ب)
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حذّر رئيس نقابة "عمّال السيارات المتّحدين" في الولايات المتحدة شون فين الأحد من أن الإضراب التاريخي الذي ينفّذ في ثلاثة من مصانع عمالقة السيارات "الثلاثة الكبار" سيتّسع نطاقه إن لم ترفع الشركات عروضها لزيادة الأجور في المفاوضات الجارية حاليا.

في تصريح لشبكة "سي بي اس" قال فين "إن لم نحصل على عروض أفضل بما يلبي احتياجات الأعضاء، سنصعّد التحرك".

مادة اعلانية

وقال إنه "لا أعذار" لدى "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتيس" تبرر عدم حلّها نزاعات الأجور نظرا للأرباح الكبرى التي حقّقتها في السنوات الأخيرة.

لأول مرة في التاريخ.. إضراب لعمال أكبر 3 مصانع أميركية للسيارات نبض السوق اقتصاد أميركا لأول مرة في التاريخ.. إضراب لعمال أكبر 3 مصانع أميركية للسيارات

وتابع "نحن مستعدون لفعل كل ما يتعين علينا فعله"، مشيرا إلى أن الأعضاء ضاقوا ذرعا.

تشمل مطالب النقابة زيادة في الأجور نسبتها 40% للسنوات الأربع المقبلة.

لكن شركات السيارات تعرض حاليا زيادة نسبتها 20% فقط.

أما النقاط الأخرى العالقة فتشمل زيادة الأجور والمخصصات لصغار الموظفين لتقليص الفجوة بينهم وبين أولئك الأكثر خبرة والذين يتلقون حاليا نحو 32 دولارا في الساعة.

والإضراب في يومه الثالث، وقد أثار جدلا حادا في واشنطن حول السياسة الاقتصادية للرئيس جو بايدن، وحول ما إذا كان يبذل جهد كاف لحل النزاع في قطاع السيارات.

يشارك نحو 12700 من 150 ألف عامل تمثلهم النقابة في الإضراب، لكن تصريحات فين تشير إلى إمكان توسيع نطاق التحرك الذي تطال تداعياته كل القطاعات الاقتصادية الأميركية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية في ميناء درنة الليبي لمتابعة عملية انتشال جثامين الضحايا العربية في ميناء درنة الليبي لمتابعة عملية انتشال جثامين الضحايا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط