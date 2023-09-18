نمو مطالب البنوك على "المركزي" الكويتي إلى أكثر من 25 مليار دولار

شهدت مطالب البنوك المحلية على بنك الكويت المركزي نمواً واضحاً خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، لترتفع هذه المطالب بنسبة 9.7% وبنحو 694.9 مليون دينار من 7.14 مليار دينار في نهاية ديسمبر/كانون ثاني 2022 إلى 7.841 مليار دينار (نحو 25.25 مليار دولار) في نهاية يوليو/تموز 2023.

وحسب بيانات المركزي، فقد تراجعت هذه المطالب في يوليو/تموز على أساس شهري بنسبة 0.6% وبنحو 49 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 7.792 مليار دينار في نهاية يونيو/حزيران، وتراجعت على أساس سنوي بنسبة 3.6% وبنحو 298.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 8.14 مليار دينار في نهاية يوليو 2022.

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وتنقسم مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي إلى ثلاثة بنود رئيسية، وهي: ودائع تحت الطلب، ودائع لأجل، والتورق المقابل، بالإضافة سندات البنك المركزي والتورق المقابل، حيث انخفضت ودائع تحت الطلب بنسبة 18.9% وبنحو 450.6 مليون دينار من 2.38 مليار دينار في ديسمبر إلى 1.93 مليار دينار في يوليو/تموز، وفقاً لصحيفة "السياسية" الكويتية.

أما بالنسبة لودائع لأجل والتورق المقابل فقد شهدت قفزة كبيرة خلال 7 أشهر بنسبة 79.7% وبنحو 1.1 مليار دينار لترتفع من 1.38 مليار دينار في نهاية ديسمبر/كانون الثاني الماضي، إلى 2.48 مليار دينار في نهاية يوليو/تموز الماضي.

وتراجعت على أساس شهري بنسبة 5.7% وبنحو 150.3 مليون دينار مقارنة مع 2.63 مليار دينار في يونيو/حزيران الماضي، كما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 34.7% وبنحو 1.3 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 3.8 مليار دينار في يوليو 2022.