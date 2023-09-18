اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المركزي المصري

"إتش سي" تتوقع أن يثبت "المركزي" المصري أسعار الفائدة في سبتمبر

رفعها 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

توقعت شركة "إتش سي" للأوراق المالية أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل الذي سينعقد في 21 سبتمبر الجاري.

كما رجحت أن يرتفع معدل التضخم في البلاد بنسبة 1.8% على أساس شهري و37.8% على أساس سنوي في سبتمبر، بسبب تراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية نتيجة شح العملة الأجنبية.

مادة اعلانية

وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الشهر الماضي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25% و20.25% على التوالي، بإجمالي ارتفاع بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام و800 نقطة أساس خلال عام 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دمار دار طالبات أمزميز في المغرب بسبب الزلزال.. ما تاريخها؟ دمار دار طالبات أمزميز في المغرب بسبب الزلزال.. ما تاريخها؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط