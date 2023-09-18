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وزارة المالية الكويتية
وزارة المالية الكويتية
اقتصاد الكويت

"المالية" الكويتية تتعرض لاختراق.. والوزارة توضح تأثيره على تحويل الرواتب

جارٍ تقييم مستوى محاولة الاختراق

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة المالية الكويتية، عن تعرض أحد أنظمتها لمحاولة اختراق عبر فيروس فجر اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة، في بيان على موقع "إكس- تويتر سابقاً"، إنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وجارٍ تقييم مستوى محاولة الاختراق.

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وأكدت الوزارة أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، فالأنظمة المالية للحكومة مفصولة، والعمل في الوزارة يسير بشكل طبيعي.

وأوضحت أنها تواصلت مع المركز الوطني للأمن السيبراني لإطلاعهم على آخر المستجدات.

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