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البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
اقتصاد الأردن

الأردن يطرح أول سندات خزينة دولارية هذا العام بقيمة 235 مليون دولار

تُستحق في 21 سبتمبر عام 2025

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك المركزي الأردني، عن طرح أول سندات خزينة دولارية للعام الحالي بقيمة 235 مليون دولار ولأجل عامين.

وكشف البنك أن تسوية السندات ستجري الخميس المقبل على أن تُستحق في 21 سبتمبر عام 2025.

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وأضاف المركزي الأردني أن أعلى سعر فائدة مقبول هو 7%، موضحا أنه سيتم قبول جميع الطلبات المقدمة.

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