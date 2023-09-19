الإمارات تصدر سندات بـ 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام
وسط تأمين طلبات شراء بقيمة 7.4 مليار دولار بتغطية للاكتتاب 5 أضعاف
أعلنت وزارة المالية الإماراتية، عن إغلاق طرحها لسندات سيادية مقومة بالدولار الأميركي وبقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام تستحق في سبتمبر 2033 بعائد يبلغ 4.917%، مما يمثل هامشاً قدره 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية. وسيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي.
واستقطب سجل الطلبات مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين نوعيين، وسط تأمين طلبات شراء بقيمة 7.4 مليار دولار ليعادل الاكتتاب خمسة أضعاف حجم الإصدار بحلول وقت الكشف عن التسعير النهائي.
وأدار الطرح مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب، بينها بنك أبوظبي التجاري، و"سيتي غروب غلوبال ماركتس"، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وغولدمان ساكس، وبنك المشرق و"بنك ميزوهو"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وتوزّع التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي: 45% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، 21% للمستثمرين الأميركيين، 11% للمستثمرين الآسيويين، 9% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و14% للمستثمرين الأوروبيين. بينما توزّع التخصيص النهائي النوعي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي: 61% للمصارف والبنوك الخاصة، 32% لمديري الصناديق، 4% لصناديق التقاعد والبنوك المركزية، و3% لقطاع التأمين.
-
العقود الأميركية الآجلة للذرة تقترب من قاع 3 سنواتانخفاض أسعار عقود فول الصويا والقمح اقتصاد
-
إضراب نقابة عمال السيارات بأميركا يتواصل دون حل يلوح في الأفقالشركات تقترح زيادة الأجور 20% على مدى 4 أعوام ونصف العام اقتصاد
-
تراجع تمويلات الإسكان في الكويت إلى 13 مليار دولارارتفاع كبير في أسعار السكن الخاص آخر 3 سنوات بسبب شح المعروض الأسواق العقارية