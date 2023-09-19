تضخم
التضخم السنوي بمنطقة اليورو يتراجع إلى 5.2% في أغسطس
جاء التضخم أفضل من التوقعات التي تشير إلى استقراره عند 5.3%
وضع القراءة
100% حجم الخط
تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 5.2% في أغسطس على أساس سنوي في القراءة الثانية.
جاء التضخم أفضل من التوقعات التي تشير إلى استقراره عند 5.3%.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"بروميديكس" تجدد تسهيلات ائتمانية بـ50 مليون ريال مع "السعودي الفرنسي"منها 10 ملايين ريال تمويل جديد شركات
-
تراجع الأسهم الأوروبية مع تباطؤ القطاع الصناعي وترقب قرارات الفائدةالبنوك المركزية إنجلترا وسويسرا والسويد والنرويج تجتمع يوم الخميس أسواق المال
-
صادرات السيارات بكوريا الجنوبية تقفز 29% في أغسطس إلى 5.3 مليار دولارارتفعت التوريدات إلى أميركا الشمالية بنسبة 28 % اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية