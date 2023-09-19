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التضخم في منطقة اليورو
التضخم في منطقة اليورو
تضخم

التضخم السنوي بمنطقة اليورو يتراجع إلى 5.2% في أغسطس

جاء التضخم أفضل من التوقعات التي تشير إلى استقراره عند 5.3%

دبي - العربية.نت
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تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 5.2% في أغسطس على أساس سنوي في القراءة الثانية.

جاء التضخم أفضل من التوقعات التي تشير إلى استقراره عند 5.3%.

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