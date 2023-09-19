الجزائر اشترت نحو 30 ألف طن من علف الشعير الأسبوع الماضي

قال متعاملون أوروبيون، اليوم الثلاثاء، إنه يُعتقد أن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى نحو 30 ألف طن من علف الشعير من مناشئ اختيارية في مناقصة أغلقت يوم الخميس الماضي.

وأضاف المتعاملون أنه لم ترد أنباء عن شراء 80 ألف طن من الذرة من الأرجنتين كانت مطلوبة أيضا في المناقصة.

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ويعتقد أن الشعير تم شراؤه بسعر يتراوح بين 223 و225 دولارا للطن، شاملا التكلفة والشحن لإرساله في الفترة من الأول إلى الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول.