العقود الأميركية الآجلة للذرة تقترب من قاع 3 سنوات

قال متعاملون إن العقود الأميركية الآجلة للذرة في مجلس شيكاغو للتجارة سجلت أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات تقريبا يوم الاثنين، بسبب ضغوط ناجمة عن زيادة المحصول في الولايات المتحدة والمنافسة من الصادرات البرازيلية.

وانخفضت أسعار عقود فول الصويا والقمح أيضا.

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وتراجعت أسعار الذرة في مجلس شيكاغو للتجارة تسليم ديسمبر/كانون الأول 5 سنتات وثلاثة أرباع السنت إلى 4.70 دولار ونصف السنت للبوشل بحلول الساعة 17:02 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها إلى 4.69 دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2020.

وانخفضت أسعار القمح في مجلس شيكاغو للتجارة بأكثر من 2%، متأثرة بوجود إمدادات كافية عالميا والمنافسة القوية في التصدير من روسيا.

وبحلول الساعة 17:05 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر القمح في مجلس شيكاغو للتجارة تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول 14 سنتا وربع السنت ليصل إلى 5.90 دولار للبوشل.

وانخفض سعر فول الصويا في مجلس شيكاغو للتجارة تسليم نوفمبر/تشرين الثاني 23 سنتا ليصل إلى 13.17 دولار ونصف السنت للبوشل.