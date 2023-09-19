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حبوب أوكرانيا (رويترز)
تعبيرية عن حبوب أوكرانيا (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

سفينة محملة بالحبوب تغادر من ميناء أوكراني على البحر الأسود

في اختبار لقدرة أوكرانيا على فتح موانئها البحرية

كييف – رويترز
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قال مصدر لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن سفينة شحن محملة بالحبوب أبحرت من ميناء تشورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود للمرة الأولى منذ انهيار اتفاق الحبوب، في اختبار لقدرة أوكرانيا على فتح موانئها البحرية للتصدير.

وأعلنت أوكرانيا الشهر الماضي عن "ممر إنساني" في البحر الأسود لإبحار السفن المحاصرة في موانئها منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022 والالتفاف على الحصار المفروض بعدما انسحبت روسيا من اتفاق كان يسمح لكييف بتصدير حبوبها.

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تتحدى أوكرانيا الحصار الفعلي الذي تفرضه روسيا على موانئها على البحر الأسود من خلال إرسال سفن فارغة لجمع الحبوب للمرة الأولى منذ انهيار اتفاق "الممر الآمن" للحبوب قبل نحو شهرين.

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وقال وزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف على وسائل التواصل الاجتماعي، إن سفينتين "أكدتا استعدادهما لاستخدام الطريق المؤدي إلى ميناء تشورنومورسك لتحميل ما يقرب من 20 ألف طن من القمح لإفريقيا وآسيا". وتحمل السفن أعلام بالاو، وأفراد طاقمها من تركيا وأذربيجان ومصر وأوكرانيا.

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