ضوابط جديدة في الكويت لحماية عملاء البنوك من القرصنة

دعا بنك الكويت المركزي البنوك لتطوير أنظمة أمنية إضافية تتيح إصدار شفرات أمنية، لتنفيذ العمليات المصرفية من خلال تطبيقاتها على الهاتف النقال، بما يضمن عدم تنفيذ أي عملية من جهاز آخر، علاوة على أن يضمن تطوير هذه الأنظمة منع استخدام تطبيق البنك على الهاتف النقال في حال تم تحميل أي من تطبيقات التحكم بالأجهزة.

وفيما أكد "المركزي" أهمية هذه الإجراءات في تعزيز إجراءات حماية العملاء من عمليات الاحتيال المالي، أضاف في تعميمه أنه يتعيّن على كافة البنوك المحلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق المتطلبات، من أنه عند إضافة مستفيد جديد في قائمة المستفيدين من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت "Internet Banking" أو تطبيقات البنوك عبر الهاتف النقال "Mobile Banking" يتعين عليه إرسال رسالة نصية تتضمن رمز التحقق "OTP".

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وأوضحت التعليمات أنه عند إضافة المستفيد بنجاح، يتم إرسال رسالة نصية "SMS" ورسالة تنبيهية للعميل من خلال تطبيق البنك على الهاتف النقال، وكذلك البريد الإلكتروني إن وجد، تتضمن اسم المستفيد الجديد وتوجيه العميل بأن يتم التواصل مع البنك في حال عدم معرفته بذلك، وفق صحيفة "الرأي" الكويتية.

كما يتعين على البنك عدم تفعيل المستفيد إلا بعد مرور 12 ساعة بحد أقصى، ما لم يقم العميل بالتواصل مع البنك لتأكيد إضافة المستفيد من جانبه.

وفي حال لم يتم التعرف على الرقم التعريفي للجهاز المسجل مسبقاً للعميل أو الشريحة الذكية مثل استخدام شبكة VPN من خارج الكويت الجهاز أو شريحة لم يسبق تسجيلها لدى البنك فيتعين الاتصال على العميل من خلال أنظمة الخدمة الهاتفية الرسمية للبنك للتحقق من أن العملية تمت بعلم وموافقة العميل، وذلك قبل تمرير أي من العمليات المصرفية.

كانت وزارة المالية الكويتية، أعلنت أمس تعرض أحد أنظمتها لمحاولة اختراق عبر فيروس. وقالت في بيان على موقع "إكس- تويتر سابقاً"، إنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وجارٍ تقييم مستوى محاولة الاختراق.

وأكدت الوزارة أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، فالأنظمة المالية للحكومة مفصولة، والعمل في الوزارة يسير بشكل طبيعي. وأوضحت أنها تواصلت مع المركز الوطني للأمن السيبراني لإطلاعهم على آخر المستجدات.