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اقتصاد السعودية

مذكرة تفاهم بين الجمارك السعودية والكورية لتيسير التجارة بين البلدين

تنص على تسريع فسح البضائع في المنافذ الجمركية

دبي - العربية.نت
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وقعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية مذكرة تفاهم مع دائرة الجمارك الكورية بشأن الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى البلدين، بحضور محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ومفوض الجمارك الكورية الجنوبية كوانغ هيو.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز أمن سلسلة الإمدادات وتيسير التجارة من خلال تبادل الامتيازات المقدمة للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين لدى جمارك البلدين، مما يُسهم في تسريع فسح البضائع في المنافذ الجمركية، ويُعزز من التبادل التجاري ودعم اقتصاد البلدين.

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ويأتي توقيع المذكرة ضمن زيارة وفد الجمارك الكوري للهيئة وذلك لعقد الاجتماع الدوري الثالث بين الجانبين، حيث جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة عدد من الموضوعات الجمركية المشتركة وفق "واس".

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كما استعرضت الهيئة خلال الاجتماع مبادرة "الفسح خلال ساعتين"، والتي تهدف إلى توحيد الجهود بين جهات الفسح الجمركي، إضافة إلى استعراض خدمة " الموظف الرقمي" والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة للمكلفين والعملاء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلوله في جميع المجالات الزكوية والضريبة والجمركية.

وزار الوفد الكوري أكاديمية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وجرى الاطلاع على البرامج التدريبية والتقنية المستخدمة في بناء قدرات موظفي الهيئة.

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