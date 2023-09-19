هيئة سعودية تستطلع الآراء بشأن مشروع "اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة"

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح مشروع "اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة" على منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم بشأن المشروع الجديد الهادف إلى تسهيل صياغة المواد وتضمين المزيد من التفاصيل والتوضيحات.

ويتضمن الإصدار الجديد للائحة التنفيذية لجباية الزكاة توضيحاً لمعالجات الهيئة المتعلقة بجباية الزكاة، بما يحد من اختلاف المفاهيم بين الهيئة والمكلفين، مع تضمين الإيضاحات الواردة في الأدلة الإرشادية التي لم تكن مضمنة سابقاً في الإصدار الحالي، كما يتضمن مشروع اللائحة المطروحة للاستطلاع جميع القواعد المتعلقة بجباية الزكاة، والصادرة بقرارات وزارية مستقلة.

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وخصصت الهيئة فصولًا مستقلة تم إفرادها للقطاعات التي لها معالجات زكوية خاصة، مثل قطاعات التأمين والتمويل والتشييد والأنشطة العقارية وغيرها، مع مراعاة اختلاف الأنشطة التجارية والاقتصادية والشركات المصنفة قوائمها على السيول، وتشتمل اللائحة الجديدة على توضيحات بحقوق المكلفين، بما يُعزز الشفافية معهم، ويرفع مستوى الوعي الزكوي.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العموم للاطلاع والمشاركة بالآراء حول مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة المتاح عبر منصة استطلاع وذلك حتى تاريخ 17 أكتوبر 2023م.

كما تتيح الهيئة للمكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات التواصل مع الهيئة عبر عدة قنوات مثل الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة X (@Zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة zatca.gov.sa.

وتعمل الهيئة باستمرار نحو تعزيز كفاءة الأنظمة الزكوية والضريبية بما يُسهم في رفع مستوى الامتثال والالتزام ويحقق الاستدامة المالية ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب سعيها المتواصل لرفع مستوى الوعي الزكوي والضريبي والجمركي لدى جميع المكلفين والعملاء وضمان حصولهم على أفضل تجربة ممكنة مع تقليل الأعباء وضمان سهولة ممارسة الأعمال وتيسير الإجراءات.