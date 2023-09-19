اقتصاد السعودية
"التجارة" السعودية تحدد آلية للتحقق من التخفيضات والعروض التجارية للسلع
أكدت أن هذا الإجراء بالتزامن مع تخفيضات اليوم الوطني
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أوضحت وزارة التجارة السعودية، أنه بإمكان المستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية من خلال مسح "الباركود" الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة"، وذلك تزامناً مع تخفيضات اليوم الوطني.
وأكدت الوزارة استمرار الجولات الرقابية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة.
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