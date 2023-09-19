"OECD" تتوقع نمو اقتصاد السعودية 1.9% في 2023

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- "OECD"، اليوم الثلاثاء أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نموا نسبته 1.9% في العام الحالي ما يتماشى مع تقديرات صادرة عن صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت المنظمة في تقريرها حول الآفاق الاقتصادية إنها تتوقع تسارع نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.1%.

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وأضافت أنها تتوقع ثبات معدل التضخم السنوي في المملكة عند 2.5% في العام الجاري وتراجعه إلى 2.1% في 2024، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فقد نما اقتصاد المملكة 1.2% في الربع الثاني من 2023 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ النمو 8.7% في عام 2022.

وتراجع معدل التضخم السنوي بالمملكة إلى 2.3% في يوليو/تموز الماضي مقارنة مع 2.7% في يونيو/حزيران.

وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري إن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو إيجابية في ظل التوقعات باستمرار قوة زخم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة.

وتوقع الصندوق في تقريره حول مشاورات المادة الرابعة مع السعودية أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة 1.9% في 2023 و2.8% في 2024.

وقال الصندوق إن السعودية سيتسنى لها دعم النمو بفضل ارتفاع أسعار النفط في ظل استمرار التوقعات بقوة الطلب على الخام خلال الفترة المتبقية من 2023 وخفض الإنتاج المتفق عليه ضمن تحالف "أوبك+".