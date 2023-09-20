الصين توقف نهائياً تصدير معدنين هامين لتصنيع الرقائق الإلكترونية

لم تصدر الصين أي منتجات من الجرمانيوم والغاليوم في أغسطس، بعد أن دخلت قيود التصدير حيز التنفيذ في بداية ذلك الشهر على هذين المعدنين اللذين يصنعان الرقائق الإلكترونية.

أظهرت بيانات الجمارك يوم الأربعاء أن الصين لم تصدر أي منتج من الجرمانيوم الشهر الماضي، بانخفاض من 8.63 طن متري في يوليو، حسبما ذكرت "رويترز" في تقرير لها اطلعت عليه "العربية.نت".

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بلغت صادرات الجرمانيوم في شهر يوليو أكثر من ضعف ما كانت عليه في شهر يونيو، حيث ارتفعت المشتريات قبل التاريخ الفعلي للقيود التي تعد جزءًا من حرب الصين المتصاعدة مع الولايات المتحدة وحلفائها بشأن الوصول إلى التكنولوجيا الاستراتيجية المهمة.

وأظهرت بيانات الجمارك أنه لم تكن هناك أيضًا صادرات من منتجات الغاليوم في أغسطس، مقارنة بـ 5.15 طن تم تصديرها في يوليو.

لا يتم العثور على الجرمانيوم والغاليوم بشكل طبيعي، وهما منتجات ثانوية لمصافي المعادن الأخرى.

ويستخدم الجرمانيوم في منتجات الطاقة الشمسية والألياف الضوئية، ويمكن استخدامه في التطبيقات العسكرية مثل نظارات الرؤية الليلية. ويستخدم الغاليوم في صناعة المركب الكيميائي لزرنيخيد الغاليوم، الذي يستخدم في صناعة رقائق الترددات اللاسلكية للهواتف المحمولة والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وأشباه الموصلات.

ونظرًا لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، فرضت وزارة التجارة الصينية قيودًا جديدة تلزم المصدرين بالحصول على ترخيص لشحن بعض مركبات الغاليوم والجرمانيوم بدءًا من الأول من أغسطس.

ويجب أن تحدد طلبات الحصول على تراخيص التصدير هذه المستوردين والمستخدمين النهائيين وتنص على كيفية استخدام هذه المعادن.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت الولايات المتحدة قواعد شاملة تهدف إلى قطع صادرات الرقائق الرئيسية وأدوات أشباه الموصلات إلى الصين. ويعتقد أن هذه الإجراءات لديها القدرة على شل طموحات الصين لتعزيز صناعاتها التكنولوجية المحلية.

كما قامت الولايات المتحدة بالضغط على الدول والحلفاء الرئيسيين في مجال صناعة الرقائق، مثل هولندا واليابان، لفرض قيود التصدير الخاصة بهم.