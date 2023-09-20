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البحرين (المصدر وكالة أنباء البحرين) اقتصاد مناسبة
البحرين (المصدر وكالة أنباء البحرين)
اقتصاد البحرين

العجز الفعلي في البحرين يصل إلى مليار دولار بالنصف الأول من 2023

بانخفاض 2% عن تقديرات الموازنة

دبي - العربية.نت
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قالت وكالة الأنباء الرسمية في البحرين اليوم الأربعاء إن العجز الفعلي في ميزانية المملكة وصل إلى 381 مليون دينار بحريني (1.01 مليار دولار) في النصف الأول من 2023.

وأضافت الوكالة أن إجمالي المصروفات الفعلية في نتائج الإقفال النصف سنوي للسنة نفسها بلغ 1.823 مليار دينار بحريني (4.84 مليار دولار) بانخفاض 2% عن تقديرات الموازنة.

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وخلال اجتماع السلطتين التنفيذية والتشريعية المشترك لاستعراض نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، تم التوافق على الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي والاستمرار في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات للوصول إلى نقطة التوازن حسب الخطة والأهداف المرحلية الموضوعة لذلك.

كما تم تحديد الأولوية لتنفيذ المشاريع المطلوبة المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات بما يشمل الطرق ومشاريع البلديات والصرف الصحي.

وتمت الموافقة على إطلاق مبادرات لزيادة رواتب المواطنين في القطاع الخاص وتعزيز أفضلية توظيفهم.

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