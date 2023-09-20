المغرب يخصص 11.7 مليار دولار لإعادة إعمار مناطق متضررة من الزلزال

أعلن المغرب اليوم الأربعاء تخصيص ميزانية بقيمة 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على مدى خمس سنوات لتغطية المرحلة الأولى من برنامج لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المملكة في الآونة الأخيرة.

وقال الديوان الملكي في بيان إن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل خصصت لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال.

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وأضاف البيان أن المرحلة الأولى من برنامج إعادة الإعمار تغطي أقاليم الحوز ومراكش وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، مستهدفة 4.2 مليون شخص.

وأوضح أن البرنامج يشمل مشاريع تهدف إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنية التحتية المتضررة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة، وفق ما نقلته وكالة "أنباء العالم العربي".

وكان زلزال بقوة سبع درجات على مقياس ريختر ضرب المغرب في وقت سابق من هذا الشهر وتبعته العديد من الهزات الارتدادية، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى.