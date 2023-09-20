بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة مواكبة لتحركات الفيدرالي
الفيدرالي ثبت أسعار الفائدة عند 5.5% وهو أعلى مستوى منذ 22 عاما
واكبت بنوك مركزية خليجية تحركات الفيدرالي الأميركي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عن مستوياتها الحالية.
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، معدل فائدته الرئيسية في نطاق 5.25% و 5.5% دون تغيير.
وصوت أعضاء الفيدرالي لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاما، بينما توقع رفعا إضافيا لأسعار الفائدة قبل نهاية العام لخفض التضخم.
وتربط معظم الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين، عملاتها بالدولار وتحذو حذو المركزي الأميركي، فيما يخص السياسة النقدية.
وقرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%.
كما قرر مصرف قطر المركزي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) عند 5.75% و6.25% و6% على التوالي.
-
"الفيدرالي" الاميركي يشير لرفع جديد للفائدة هذا العام وتخفيضات أقل في 2024توقع تشديد السياسة النقدية حتى 2024 اقتصاد
-
المغرب يخصص 11.7 مليار دولار لإعادة إعمار مناطق متضررة من الزلزالعلى مدى 5 سنوات اقتصاد
-
مصر تشتري 120 ألف طن من القمح في ممارسة دوليةاحتياطيات القمح في مصر تكفي خمسة أشهر من الاستهلاك المحلي اقتصاد