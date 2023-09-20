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أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
اقتصاد الجزائر

تجار: الجزائر تواصل التفاوض في ممارسة دولية لشراء القمح

تجار: الشراء سيتم بسعر 272 دولارا للطن تقريبا بما يشمل التكلفة والشحن

هامبورج/باريس - رويترز
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قال تجار أوروبيون إن الديوان الجزائري المهني للحبوب من المعتقد أنه يواصل المفاوضات اليوم الأربعاء حول شراء قمح الطحين في ممارسة دولية انتهى تقديم العروض فيها أمس الثلاثاء.

وليس هناك توافق واضح بين التجار حول الكمية التي اشترتها الجزائر حتى الآن، وقدَّر البعض في وقت مبكر من اليوم الكمية بما يتراوح بين 200 ألف و240 ألف طن.

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وكان هذا أعلى من تقديرات التجار بشراء نحو 120 ألف طن مساء الثلاثاء.

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وقال التجار مجددا اليوم إن الشراء سيتم بسعر 272 دولارا للطن تقريبا بما يشمل التكلفة والشحن، وهو نفس السعر المتوقع مساء أمس.

ويطلب شحن القمح على ثلاث فترات من مناشئ توريد رئيسية من بينها أوروبا، والفترات هي من 16 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني ومن الأول إلى الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول ومن 16 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول على أن يتم الشحن قبل ذلك بشهر إذا كان المنشأ من أميركا الجنوبية أو أستراليا.

ولا تنشر الجزائر نتائج الممارسات وتستند التقارير إلى تقديرات تجارية.

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