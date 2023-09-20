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اقتصاد بريطانيا

تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 6.7% خلال أغسطس

بأقل من التوقعات عند 7%

لندن -  رويترز
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض على غير المتوقع إلى 6.7% في أغسطس/آب، وذلك قبل يوم من قرار متوقع لبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7% من 6.8% في يوليو/تموز إذ ساهمت قفزة في أسعار الوقود وزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية في ارتفاع معدل التضخم السنوي للمرة الأولى منذ فبراير/شباط.

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وقال بنك إنجلترا الشهر الماضي إنه يتوقع أن يرتفع التضخم في أغسطس/آب إلى 7.1% قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى نحو 5% في أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما سيظل أعلى من المعدل المستهدف عند 2%.

ومن المتوقع رفع سعر الفائدة للمرة الخامسة عشرة على التوالي غدا الخميس ليصل إلى 5.5% من 5.25%.

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