مبيعات السيارات الكهربائية في دول الاتحاد الأوربي تتجاوز 20% في أغسطس

أظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن من بين كل 5 سيارات جديدة تم بيعها في دول الاتحاد الأوروبي خلال شهر أغسطس/آب كان هناك أكثر من سيارة كهربائية بالكامل، كما زادت مبيعات السيارات التي بدون انبعاثات لأكثر من المثلين.

قالت الرابطة إن الطرازات الكهربائية بالكامل مثلت 21% من المبيعات في دول الاتحاد الأوروبي في أغسطس/آب، مسجلة لأول مرة أكثر من خُمس إجمالي مبيعات السيارات.

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وفي الأشهر الثمانية الأولى من 2023، بيع نحو مليون سيارة كهربائية بالكامل في دول الاتحاد الأوروبي.

وعموما ارتفعت مبيعات السيارات في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 21% في أغسطس/آب، وهو في العادة شهر يشهد حركة بيع أبطأ للسيارات، ليصبح بذلك الشهر الثالث عشر على التوالي الذي يحقق نموا في المبيعات مع تعافي صناعة السيارات من مشكلات سلاسل التوريد ذات الصلة بجائحة كوفيد-19.

وشكلت مبيعات السيارات التي تعمل بمحرك احتراق داخلي أقل من 50% في أغسطس/آب. وسجلت مبيعات السيارات الهجينة ذات القابس التي تعمل بمحرك وبطارية قابلة للشحن، 7.4%. فيما بلغت مبيعات السيارات الهجينة بالكامل، التي بها بطارية أكبر يشحنها المحرك ولا تُشحن بالكهرباء عن الطريق قابس، 23.9%.

وسجلت الطرازات التي تعمل بالديزل 12.5% فقط من المبيعات. وأحدث تاريخ سجلت فيه مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالديزل ما يزيد على 50% كان عام 2015.

وقالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية إن مبيعات فولكس فاغن، أكبر بائع للسيارات في أوروبا، سجلت زيادة 21.2% في أغسطس/آب. وشهدت مبيعات سيارات مجموعة ستيلانتيس زيادة بنسبة 6.4%، في حين ارتفعت مبيعات رينو 22.3%.