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محصول قمح في مصر (رويترز)
محصول قمح في مصر
اقتصاد مصر

مصر تشتري 120 ألف طن من القمح في ممارسة دولية

احتياطيات القمح في مصر تكفي خمسة أشهر من الاستهلاك المحلي

القاهرة - رويترز
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم الأربعاء إنها ستشتري 120 ألف طن متري من القمح الروماني في ممارسة دولية.

وذكر المتعاملون أن شركة فيتيرا عرضت 255.91 دولار على أساس التسليم على ظهر السفينة زائد 16.09 دولار مصاريف الشحن ليكون الإجمالي 272 دولارا للطن بما يشمل التكلفة والشحن.

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وقالوا إن شركة (إيه.دي.إم) عرضت 255.91 دولار على أساس التسليم على ظهر السفينة زائد 16.09 دولار مصاريف الشحن ليكون الإجمالي 272 دولارا للطن بما يشمل التكلفة والشحن.

والأحد الماضي، قالت الحكومة المصرية في بيان، إن الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح في البلاد تكفي خمسة أشهر من الاستهلاك المحلي.

وأضاف البيان أن المشتريات من القمح المحلي بلغت 3.8 مليون طن بنهاية موسم حصاد 2023.

ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتوجه مشتريات القمح لتوفير الخبز المدعوم بصورة كبيرة.

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