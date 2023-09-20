مصر تفقد 95% من واردات أشكال الذهب في يونيو

كشف تقرير حديث، عن تراجعات كبيرة في واردات مصر من أشكال الذهب الخام غير النقدي خلال الفترة الماضية.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ إجمالي الواردات من أشكال خام الذهب نحو 443 ألف دولار فقط في شهر يونيو الماضي، مقارنة بنحو 9.115 مليون دولار في شهر يونيو عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 8.672 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت نحو 95%.

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وجاءت واردات الخام من الذهب ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الوسيطة والتي تراجعت قيمتها الإجمالية إلى 1.706 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل نحو 3.159 مليار دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 1.153 مليار دولار، بنسبة تراجع بلغت نحو 46%.

ومن أهم السلع التي تراجعت واردات مصر منها، جاءت واردات الإطارات الخارجية وأنابيب داخلية لوسائل النقل التي انخفضت واردات مصر منها إلى 26 مليون دولار في يونيو الماضي، مقابل نحو 32.798 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 6.797 مليون دولار.

وتضمنت القائمة أيضا واردات مصر من المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية والتي تراجعت قيمة الواردات المصرية منها إلى نحو 170 مليون دولار في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 438.235 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 268.179 مليون دولار.

كما تراجعت واردات مصر من المواد الأولية من حديد أو صلب إلى نحو 253.395 مليون دولار في يونيو الماضي، مقارنة مع 442.429 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 189 مليون دولار.