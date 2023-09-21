البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة الأساسية إلى 30%

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس، في محاولة لكبح جماح التضخم.

وقال البنك إن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع إلى 30% من 25%.

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وأضاف في بيان أن لجنة السياسة النقدية قررت الاستمرار في التشديد النقدي لإيجاد مسار لانكماش الأسعار في أقرب وقت ممكن، بعد قراءة أعلى من المتوقع للتضخم في يوليو تموز وأغسطس/آب.

ووفقا للبيان، فإن البنك سيستمر في التشديد النقدي حسب الحاجة بصورة تدريجية وفي الوقت المناسب لحين تحقيق تحسن ملموس في آفاق التضخم.

وفي 24 أغسطس الماضي رفع "المركزي" التركي أسعار الفائدة الأساسية بأكثر من المتوقع إذ زادها بمقدار 750 نقطة أساس إلى 25%.

وأشارت الخطوة إلى تصميم السلطات على معالجة التضخم بالغ الارتفاع في إطار تراجع عام عن السياسات المالية غير التقليدية.

خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية، يعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن معدلات الفائدة المرتفعة تؤجج التضخم.

لكن بعد فوزه في انتخابات مايو/أيار التي شهدت تنافسا محموما نتجت عنه إشارات تدل على احتمال العودة لسياسات أقرب إلى النهج التقليدي، ولا سيما بعد تعيينه خبيرا اقتصاديا سابقا في بنك "ميريل لينش" الأميركي محمد شيمشك وزيرا للاقتصاد، والمسؤولة السابقة في وول ستريت حفيظة غاية إركان حاكمة للبنك المركزي.