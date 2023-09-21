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لقاء رئيس الوزراء الكويتي ونظيره العراقي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
لقاء رئيس الوزراء الكويتي ونظيره العراقي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
اقتصاد

الكويت: الحكم العراقي بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله به "مغالطات تاريخية"

رئيس الوزراء الكويتي يدعو إلى ترسيم كامل للحدود البحرية مع العراق

دبي - العربية.نت
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قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، إن الحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله به "مغالطات تاريخية".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عنه القول، إن على حكومة العراق اتخاذ "إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم".

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جاءت تصريحات رئيس الوزراء الكويتي خلال لقائه مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، نقلاً عن وكالة "رويترز".

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وتصاعدت التوترات بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي بين الدولتين. وتقول المحكمة العراقية إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وتم التوقيع على الاتفاقية في 2012 وصادق برلمانا البلدين عليها في 2013.

وتابعت الوكالة الكويتية أن رئيس الوزراء دعا أيضا إلى ترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية "وفقا للقوانين والمواثيق الدولية"، مكررا بذلك دعوة أطلقتها دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة أمس الأربعاء.

وقامت الأمم المتحدة بترسيم الحدود البرية بين البلدين عام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت، إلا أن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط لحله.

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