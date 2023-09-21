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حبوب أوكرانيا (رويترز)
حبوب أوكرانيا (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

وصول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية إلى تركيا عبر "ممر إنساني"

السفينة تنقل 3 آلاف طن من الحبوب

إسطنبول - رويترز
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وصلت سفينة البضائع "ريزيليانت أفريكا" قبالة مضيق البوسفور بتركيا اليوم الخميس، وهي أول سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا تبحر في مياه البحر الأسود وخارجها من خلال ممر مؤقت.

وقالت كييف إن السفينة غادرت ميناء تشورنومورسك الأسبوع الجاري وتنقل 3 آلاف طن من الحبوب.

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وأعلنت أوكرانيا الشهر الماضي فتح "ممر إنساني" يسمح بإبحار سفن متجهة إلى أسواق أفريقية وآسيوية، والتحايل على الحصار الفعلي الذي تفرضه روسيا على موانئ أوكرانية بعد انسحابها هذا الصيف من اتفاق سمح بتصدير الحبوب خلال الحرب.

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