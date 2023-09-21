"المركزي" المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير متماشيا مع التوقعات

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.

وبحسب بيان "المركزي" المصري اطلعت "العربية.نت" عليه، فقد تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

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وأشار البيان إلى أن اللجنة ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.

وأكدت اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وأفاد البيان بأن لجنة السياسة النقدية ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة. ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.