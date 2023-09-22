اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مبيعات التجزئة
مبيعات التجزئة
اقتصاد بريطانيا

ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية في أغسطس بعد تراجع بيوليو الممطر

مسؤول: الانتعاش الجزئي كان مدفوعا بمبيعات المواد الغذائية ومبيعات قوية للملابس

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة البريطانية تعافت جزئيا في أغسطس/آب مقارنة بيوليو/تموز الذي شهد هطول أمطار غزيرة، مما يزيد من الدلائل على تأقلم المستهلكين في البلاد مع ضغوط تكاليف المعيشة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني إن حجم المبيعات ارتفع 0.4% على أساس شهري بعد انخفاض بنسبة 1.1% في يوليو/تموز. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاعا أعلى قليلا عند 0.5% في أغسطس/آب.

مادة اعلانية

وقالت هيذر بوفيل نائبة مدير المسوح والمؤشرات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات إنه في حين أن المبيعات تشهد تقلصا بشكل عام، فإن الانتعاش الجزئي كان مدفوعا بمبيعات المواد الغذائية ومبيعات قوية للملابس في هذا الشهر.

أسهم اليابان تقلص خسائر مبكرة بعد تمسك البنك المركزي بالتيسير النقدي أسواق المال أسهم اليابان أسهم اليابان تقلص خسائر مبكرة بعد تمسك البنك المركزي بالتيسير النقدي

وأضافت "لكن في المقابل تراجعت المبيعات عبر الإنترنت بشكل طفيف مع ذهاب بعض الأشخاص إلى التسوق بعد انقضاء يوليو الذي شهد هطول أمطار غزيرة. وانخفضت أيضا مبيعات الوقود إذ أثّر ارتفاع الأسعار على الطلب".

وصل معدل التضخم في بريطانيا إلى 6.7% الشهر الماضي ليتراجع من أعلى مستوياته التي تجاوزت 11% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غير أنه لا يزال الأعلى من بين الاقتصادات الغنية الكبرى في العالم.

ومع ذلك، فإن بيانات أغسطس/آب تظهر ارتفاع أحجام المبيعات على أساس شهري للمرة السادسة منذ بداية 2023، مما يشير إلى قوة طلب المستهلكين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف يحارب شباب الغابون شبح الفقر والبطالة؟ كيف يحارب شباب الغابون شبح الفقر والبطالة؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط