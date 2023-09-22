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مقر البنك المركزي الياباني (رويترز) مناسبة
مقر البنك المركزي الياباني (رويترز)
اقتصاد اليابان

بنك اليابان يبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة للغاية

أبقى البنك على توجيهاته بشأن الفائدة المنخفضة في المستقبل

طوكيو - رويترز
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أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة للغاية اليوم الجمعة وكذلك على توجيهاته بشأن الفائدة المنخفضة في المستقبل، مما يعني أن المركزي الياباني ليس في عجلة من أمره للخروج من سياسته التحفيزية.

وفي اجتماع استمر يومين وانتهى اليوم الجمعة، أبقى بنك اليابان على فائدة بنسبة 0.1% تدفعها المؤسسات المالية على الاحتياطيات الفائضة المودعة لدى البنك المركزي، كما أبقى على عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات عند نحو 0%.

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وفي البيان الذي أعلن فيه القرار، كرر بنك اليابان تعهده بالحفاظ على السياسة النقدية فائقة التيسير "طالما كان ذلك ضروريا للحفاظ على هدف التضخم (وهو 2%) بطريقة مستقرة".

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